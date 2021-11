Venerdì di passione: scioperano autobus, treni e metro

(red.) Sciopero dei trasporti in arrivo il prossimo venerdì 3 dicembre 2021. Anche a Brescia potrebbero esserci disagi a causa dell’agitazione nazionale proclamata dalle organizzazioni sindacali Ugl Autoferro e Ugl Ferrovieri per protestare contro l’introduzione del green pass obbligatorio per accedere ai luoghi di lavoro.

In tutta la Lombardia sono a rischio anche i treni regionali. Trenord ha informato che venerdì 3 dicembre 2021 dalle ore 09.01 alle ore 17 potranno esserci variazioni e cancellazioni sui treni regionali, sulla linea suburbana, la lunga percorrenza e sul servizio aeroportuale. Non sono interessate dallo sciopero le fasce orarie di garanzia (al mattino prima delle 9 e nel pomeriggio dopo le 17). Termineranno la loro corsa i treni con partenza prevista entro le ore 9.01 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 10.

I sindacati che hanno proclamato lo sciopero protestano contro l’introduzione dell’obbligo del green pass per accedere ai luoghi di lavoro, che secondo loro ha determinato una “reale e tangibile discriminazione” tra i lavoratori e nell’organizzazione del lavoro. I promotori dell’agitazione chiedono anche tamponi gratuiti per tutti i lavoratori.