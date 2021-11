Tram, 359 milioni in arrivo per la linea Pendolina-Fiera

(red.) Stando alle attese, giovedì prossimo la Conferenza unificata Stato-Regioni approverà il piano di riparto delle risorse per il trasporto rapido di massa a impianti fissi. Stiamo parlando di metropolitane, filobus, reti di tram elettrici di mezza Italia, per un investimento complessivo di 1,7 miliardi. Ai primi posti della lista delle opere da finanziare c’è la nuova tranvia di Brescia, la cosiddetta linea Fiera-Pendolina inserita dal ministero delle Infrastrutture nel programma che verrà deciso il prossimo giovedì.

Il bando è stato chiuso il 15 gennaio 2021, e il comune di Brescia ha chiesto 359,5 milioni di euro per gli 11,6 chilometri della linea di tram su rotaie che collegherà la Fiera con la Pendolina con 24 fermate e un percorso che correrà per il 70% in una sede riservata: in tutto dovrebbe costare a Brescia Mobilità 363 milioni.

Dopo la domanda, dal ministero sono arrivate richieste di integrazioni e chiarimenti, rispetto allo studio di fattibilità, alle quali Brescia ha risposto. Ora si attende solo il via libera definitivo allo stanziamento. Per l’altra linea di tram prevista dai piani del municipio, quella da via Vallecamonica alla Bornata, si dovranno aspettare tempi migliori.