Lavori ferroviari, modifiche sulla linea Milano-Brescia-Verona

(red.) A causa di lavori di manutenzione nel nodo di Milano comunicati dal gestore dell’infrastruttura ferroviaria, da martedì 9 novembre a venerdì 3 dicembre saranno previste modifiche alla circolazione dei treni sulla linea Milano-Brescia-Verona. In particolare, da Milano Centrale le corse dirette a Brescia e Verona partiranno con un anticipo di 5 minuti rispetto a quanto previsto dall’orario regolare. Le corse da Verona arriveranno a destinazione a Milano Centrale con un posticipo stimato dal gestore dell’infrastruttura pari a 5 minuti. A causa degli stessi lavori, per il periodo indicato i treni della linea Milano-Bergamo via Treviglio avranno origine e destinazione a Milano Lambrate, invece che a Milano Centrale. Da Milano Lambrate i viaggiatori potranno raggiungere Milano Centrale con le corse della linea M2.

La corsa 2206 (Bergamo 7.35-Milano Centrale 8.30) sarà sostituita dalla nuova corsa 25606, che avrà come unica variazione l’arrivo a Milano Porta Garibaldi, previsto alle ore 8.46. Le modifiche alla circolazione sono comunicate ai viaggiatori sul sito trenord.it, sull’App Trenord anche con notifiche push, e tramite messaggi sonori diffusi a bordo dei treni.