Desenzano, ripristinato il Frecciarossa per Milano

(red.) Le proteste della scorsa settimana per la cancellazione di una corsa dei treni Frecciarossa alla stazione di Desenzano del Garda (Brescia), hanno sortito un primo anche se parziale importante effetto: è stata infatti reintegrata la fermata nella cittadina del Garda del treno Frecciarossa 9702 delle 7.55, con arrivo a Milano Porta Garibaldi alle 8.47. Si tratta di un ripristino in vigore da giovedì 4 novembre e fino al 10 dicembre. Una corsa indispensabile per chi lavora o studia a Milano, che diversamente, non giungerebbe in orario.

Soppresso, ancora, invece, il treno delle 8,55. La scoperta dell’annullamento delle fermata era stata fatta casualmente dai pendolari bresciani, senza che Trenitalia ne avesse data comunicazione ufficiale.

Una scelta stigmatizzata da più fronti, che ora è stata ridimensionata, anche se a tempo determinato.