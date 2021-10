“E tu come ti muovi a Brescia?”: sondaggio per il Piano Urbano della Mobilità

(red.) Il Comune di Brescia, in collaborazione con il Gruppo Brescia Mobilità, lancia il sondaggio “E tu come ti muovi a Brescia?”, con l’obiettivo di aggiornare le basi dati sugli spostamenti di chi si muove a Brescia e raccogliere informazioni utili per monitorare l’attuazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS).

Il PUMS è lo strumento strategico che delinea le scelte e gli investimenti in tema di mobilità, proponendosi di indirizzare il governo della mobilità stessa e delle trasformazioni urbanistiche cittadine sulla base di obiettivi finalizzati alla riduzione dei costi sociali, degli impatti ambientali e alla valorizzazione del contesto urbano e di un sistema di mobilità multimodale più equo e attento alla sicurezza degli utenti.

Brescia, tra le prime città in Italia, si è dotata del PUMS nel febbraio 2018. Accanto agli obiettivi di breve, medio e lungo periodo previsti nel Piano, il PUMS postula un meccanismo di periodico monitoraggio, funzionale sia alla verifica dell’efficacia degli interventi realizzati, sia all’aggiornamento dello split modale, ovvero la ripartizione degli spostamenti cittadini secondo le diverse modalità di trasporto.

Di qui la necessità, in assenza peraltro dello strumento del censimento generale della popolazione che l’Istat ha nel frattempo soppresso, di disporre di una banca dati aggiornata, che permetta all’Amministrazione di comprendere e analizzare nel tempo la domanda di mobilità di chi si sposta a Brescia, tanto più in seguito ai profondi cambiamenti determinati dalla pandemia che hanno determinato in un breve periodo una trasformazione molto significativa.

Per raggiungere tale obiettivo è stato dunque scelto lo strumento del sondaggio online – breve, chiaro e di facile compilazione – in modo da offrire a tutti la possibilità di dare il proprio contributo, con l’obiettivo di puntare a una città sempre più sostenibile e vivibile. Il sondaggio è attivo e online fino al 30 novembre 2021 al link https://tinyurl.com/sondaggiocomune. Può partecipare chiunque abbia raggiunto i 14 anni di età.

I dati inseriti, raccolti in forma anonima ed elaborati in forma aggregata, dovranno essere relativi agli spostamenti individuali effettuati nell’ultimo giorno feriale che precede la compilazione.

Per promuovere ulteriormente la partecipazione – con l’obiettivo di raccogliere quanti più dati possibili sugli spostamenti in città, indipendentemente dal mezzo utilizzato e dalla destinazione del proprio viaggio – sono stati messi a disposizione 6 premi per tutti coloro che compileranno il questionario: 2 bici a pedalata assistita, 2 abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale dell’area urbana (zona 1+2) e 2 tessere scalari da 200 € ciascuna per l’utilizzo dei parcheggi in struttura cittadini, ad eccezione di Vittoria.

Partecipare all’estrazione dei premi è semplicissimo: basta compilare il questionario e, al termine di quest’ultimo, inserire un indirizzo e-mail valido. Al termine del sondaggio, verrà effettuata l’estrazione e i vincitori verranno contattati attraverso l’indirizzo e-mail fornito in fase di compilazione.