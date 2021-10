L’autobus è in orario? Te lo dice Google Maps

(red.) Mai come in questo periodo conoscere quando e se (soprattutto) passano i mezzi pubblici è diventata una necessità. Con l’introduzione del Green pass sui luoghi di lavoro si stanno infatti verificando pesanti disagi e disservizi nel settore del trasporto pubblico urbano, con centinaia di corse soppresse e riduzione dei viaggi.

Oltre ai siti delle aziende di trasporto, consultabili per conoscere gli orari di partenza ed arrivo di bus e pullman, così come le 150 paline alle fermate dei mezzi e a BresciApp!, da oggi, per chi viaggia sui mezzi pubblici, è possibile consultare gli orari anche attraverso Google Maps.

Un sistema che è già presente in molte città d’Italia e che ora è a servizio anche del territorio bresciano. Come funziona? Consultando Maps si avranno informazioni su tragitti, posizione e orari in tempo reale e, a breve, anche sull’affollamento stesso dei mezzi, aggiornato in tempo reale grazie al contributo degli utenti stessi che segnalano la situazione a bordo degli autobus.

Il nuovo servizio è stato introdotto da Brescia Mobilità: basta indicare da dove si parte e dove si vuole arrivare e Google Maps indica l’autobus più vicino, la percorrenza e la soluzione migliore per il tragitto stesso, indicando anche se vi siano ritardi sull’orario previsto. Una modalità che si affianca a quelli già predisposti da Brescia Mobilità ma che risulta di facile accesso e fruizione.