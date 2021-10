Green pass, prova del nove per il trasporto locale

(red.) Dopo l’avvio “sul campo” di venerdì 15 ottobre, con l’entrata in vigore del Green pass per i lavoratori, con la cancellazione, nel bresciano, di 140 corse dei mezzi pubblici, questo lunedì 18 di prospetta come la prova del nove” per il trasporto pubblico locale, con la ripresa, dopo la pausa del week end, delle attività lavorative e scolastiche.

E se l’Agenzia Tpl di Brescia non manifesta timori particolari, ritenendo che il sistema possa reggere anche alle eventuali assenze di autisti, tuttavia annuncia già che, se ci saranno problemi, verranno rimodulati gli orari dei viaggi, in accordo e con la necessaria collaborazione anche degli istituti scolastici.

Arriva/Sia (le aziende di trasporto locale) hanno previsto un taglio delle corse in linea con quanto già avvenuto lo scorso venerdì: 140 quelle eliminate (il 5% del servizio), con ripercussioni più pesanti in provincia dove, ad essere eliminate sono le corse negli orari non di punta (ingresso/uscita degli studenti), ma che comunque, per i piccoli centri, significano l’impossibilità di spostarsi con il mezzo pubblico.