Green pass, stop per 5mila camionisti bresciani

(red.) Nella giornata di applicazione del Green pass obbligatorio per i lavoratori, sono 5mila gli autotrasportatori bresciani che, privi della certificazione verde (o che si sono vaccinati last minute) non hanno potuto accedere alle aziende per scaricare o caricare le merci: consegne saltate e rischio di sanzioni per non avere rispettato il contratto di servizio.

Come paventato alla vigilia del 15 ottobre, il “D-day” dell’entrata in vigore del certificato verde, sono stati migliaia i camionisti rimasti a terra, ma con alcuni distinguo che hanno fatto storcere il naso alle associazioni sindacali. Nel pomeriggio del 14 ottobre 2021, appena poche ore prima dell’entrata in vigore dell’obbligo di certificazione verde Covid-19 (Green Pass), i ministeri della Salute e del Mims (Trasporti) hanno diffuso i chiarimenti sul suo obbligo da parte degli autisti dei veicoli industriali esteri che operano in Italia.

La circolare 37420 (di fatto) esonera tali autisti dall’obbligo del certificato, quindi della vaccinazione o del tampone. Il testo afferma che “per quanto riguarda gli equipaggi dei predetti mezzi di trasporto provenienti dall’estero che non siano in possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 (o di altre certificazioni per vaccinazioni riconosciute dall’Ema o di vaccinazioni riconosciute equivalenti con circolare del ministero della Salute), si precisa che è consentito esclusivamente l’accesso ai luoghi deputati alle operazioni di carico/scarico delle merci, a condizione che dette operazioni vengano effettuate da altro personale”.

Una soluzione favorevole al mondo dell’industria e del commercio, perché evita un blocco dell’autotrasporto internazionale e quindi delle esportazioni, ma che non è piaciuta agli autotrasportatori italiani, che invece chiedono da tempo che l’obbligo sia esteso anche agli autisti stranieri per evitare distorsioni alla concorrenza. Così come non è gradita ai conducenti italiani che non hanno il Green Pass e che si chiedono perché i loro colleghi stranieri potranno caricare e scaricare mentre loro no, neppure se restano in cabina.

La Federazione autotrasportatori (Fai) di Brescia ha evidenziato che quanto accaduto venerdì nel bresciano, con i camion italiani rimasti fuori dai cancelli delle aziende, è “andata oltre le più nere previsioni”, stigmatizzando le scelte del Governo che avvantaggerebbero, in questo modo, le aziende di autotrasporto straniere.

Il rischio concreto è infatti che le committenze italiane si rivolgano fuori dai confini nazionali per sostituire i camionisti bresciani privi di Green pass, con una danno consistente alle attività di trasporto nazionali.

A rischio ci sono gli approvvigionamenti in tutta Italia, e se a Brescia si è pensato alla creazione di un hub tamponi ad hoc per gli autisti collocato all’Autoparco Brescia esta a Castenedolo, i sindacati di categoria chiedono invece che il Governo ripristini il Protocollo Covid adottato durante la pandemia e che prevedeva, tra l’altro, per l’accesso di fornitori esterni “procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto” e, anche, che “gli autisti dei mezzi di trasporto” rimanessero “a bordo dei propri mezzi” e che “per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico”, il trasportatore si attenesse “alla rigorosa distanza minima di un metro”.

Contestate anche le corsie verdi (“green lanes”), misure che prevedono

che gli autotrasportatori provenienti dall’estero e che non sono in possesso di di certificazioni verdi Covid-19 (o di altre certificazioni riconosciute

dall’Ema) possano accedere ai settori delle aziende in cui avvengono le operazioni di carico e scarico delle merci, se tali “operazioni vengono effettuate da altro personale”. Una possibilità negata, per ora, ai camionisti italiani.