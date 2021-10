Apam, da Desenzano due nuove corse per Castiglione e Carpenedolo

(red.) Apam informa che a partire da martedì 12 ottobre 2021 il servizio di trasporto pubblico verrà potenziato con l’attivazione di due nuove corse in partenza dalla fermata di Via Michelangelo in modo da garantire il trasporto agli studenti in uscita sia dall’Istituto Alberghiero IPSEOA “Caterina de’ Medici” che dall’Istituto “Luigi Bazoli Marco Polo”.

In particolare:

– Corsa della linea 8 delle ore 14.40 per Castiglione delle Stiviere – Medole – Castel

Goffredo – Asola

– Corsa della linea LS34 delle ore 14.40 per Lonato – Calcinato – Vighizzolo – Montichiari

– Carpenedolo

Per tutte le informazioni è possibile rivolgersi al servizio di Customer Care – attivo tutti i giorni, domeniche e festività comprese, dalle ore 7.30 alle 19.00 – chiamando il numero 0376230339, scrivendo via WhatsApp al numero 346 0714690, scrivendo a customer.care@apam.it o attraverso le pagine ufficiali di APAM su Facebook, Twitter e Instagram.