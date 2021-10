Telepass, sei mesi gratis di canone ai nuovi clienti Conflombardia

(red.) Telepass, società leader della mobilità integrata, prosegue nel proprio impegno per facilitare anche la mobilità aziendale e attiva la promozione in partnership con Conflombardia, valida dal 6 ottobre 2021 al 31 gennaio 2022: gli associati che aderiscono avranno sei mesi gratis di canone abbonamento Telepass con Viacard, se richiedono un nuovo dispositivo.

Per ottenere la promozione, sarà necessario accedere all’area privata del sito di Telepass. Il cliente associato a Conflombardia, titolare di un contratto relativo al servizio Viacard, potrà quindi attivare l’offerta inserendo l’apposito codice promozionale nel campo Codice Promo, in modo da abbinare la promozione al nuovo dispositivo Telepass (si possono associare fino a due targhe su ciascun dispositivo). Grazie a questa offerta, sarà possibile per i clienti Associati usufruire di tutti i servizi Telepass senza costi aggiuntivi e gestire la nota spese direttamente dallo smartphone.

Oltre al servizio di telepedaggio, che grazie alle corsie Telepass permette di saltare la coda al casello autostradale senza bisogno di contanti, si potrà usufruire di numerosi altri servizi: entrare e uscire dai parcheggi convenzionati senza ritirare il biglietto e pagare alla cassa; accedere all’area C di Milano senza la necessità di avere il dispositivo a bordo, attivando gratis il servizio sulla targa; attivare il servizio Memo che permette di avere sotto controllo le scadenze dei veicoli, come l’Rc Auto, il bollo e la revisione o attraversare lo Stretto di Messina acquistando il biglietto senza scendere dall’auto tramite le corsie dedicate.