Apam: lunedì 12 ottobre possibili disagi per lo sciopero nazionale Usb

(red.) Apam informa che a causa dello sciopero nazionale del TPL indetto da USB – Unione Sindacale di Base per l’intera giornata di lunedì 11 ottobre, il servizio di trasporto pubblico potrebbe essere interessato da alcune modifiche.

Nel rispetto della legge 146/90 e ss.mm.ii. e della disciplina provvisoria del settore, verranno effettuate tutte le corse in partenza nelle fasce garantite dalle ore 6,00 alle 9,00 e dalle 12,00 alle 15,00. Nel caso in cui il personale viaggiante aderisca allo sciopero, alcune corse potranno essere interessate da modifiche o soppressioni.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio di Customer Care aziendale – attivo tutti i giorni, domeniche e festività comprese, dalle ore 7.30 alle 19.00 – chiamando il numero 0376 230339, scrivendo via WhatsApp al numero 346 0714690, scrivendo a customer.care@apam.it o attraverso le pagine ufficiali di APAM su Facebook e Twitter