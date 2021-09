Venerdì il Trofeo Tartaruga di Legambiente, sfida in centro tra mezzi di trasporto diversi

(red.) Venerdì 17 settembre, alle ore 17.00, si svolgerà a Brescia il Trofeo Tartaruga di Legambiente, in occasione della Settimana Europea della Mobilità.

Il Trofeo vuole essere una sorta di “gara” tra mezzi di spostamento diversi, per raggiungere più punti della città e dimostrare, se ancora ve ne fosse bisogno, che l’automobile è il mezzo meno adatto per spostarsi sulle brevi distanze nel cuore della città e nelle zone limitrofe al centro storico di Brescia.

Il percorso, in previsione di Brescia Bergamo capitali della cultura 2023, vuole simulare un ipotetico percorso che un turista si potrebbe trovare ad affrontare quando questo evento sarà in svolgimento.

Partenza: Stazione FS di Brescia (ore 17)

Tappa 1: Museo di Santa Giulia

Tappa 2: Museo di Scienze Naturali

Tappa 3: Piazza della Loggia

I partecipanti, selezionati da Legambiente Brescia, si sfideranno con l’ausilio di: mezzi pubblici + piedi, bicicletta, monopattino elettrico, scooter, automobile.

La manifestazione non è aperta al pubblico ma è “dimostrativa” e “didattica”. Appuntamento alla partenza o all’arrivo in piazza Loggia, previsto tra le ore 17.30 e le 18.00 in base ai vari veicoli scelti per il percorso.