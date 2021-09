Con gli ingressi scaglionati gli autobus reggono all’urto delle limitazioni covid

(red.) Il decreto del Ministero della Salute del 30 agosto 2021 prevede una limitazione alla capienza degli autobus in servizio di Linea pari all’80%. Per queste ragione l’Agenzia del TPL di Brescia ha proposto al Tavolo prefettizio l’istituzione generalizzata del doppio ingresso delle scuole. Alla prima prova dei fatti il sistema si è rivelato efficace «pur considerando che il primo giorno di scuola non è del tutto significativo per ciò che riguarda, soprattutto, le uscite, possiamo affermare che il modello del doppio ingresso sta funzionando senza grossi problemi in tutta la provincia e la città – afferma il presidente Giancarlo Gentilini, da pochi giorni alla guida della Agenzia del TPL – dalle Aziende di trasporto e dagli Istituti, con cui siamo in costante contatto, non ci sono stati segnalati problemi rilevanti neanche nei principali centri di sosta e alle fermate” – continua il Presidente Gentilini – gli orari di ingresso definiti di concerto con la Prefettura e l’Ufficio Scolastico Territoriale sono stati rispettati e sono stati trasportati tutti gli utenti».

Dai primi dati giunti in Agenzia dalle Aziende di trasporto si rileva in modo abbastanza diffuso un maggiore carico di studenti trasportati con il primo turno, quello delle 8; evidentemente non pochi studenti, pur entrando alle 9:00 o 10:00 ha preferito per il primo giorno prendere il mezzo in arrivo per le 8:00, come ad esempio per diversi studenti della Val Sabbia diretti a Salò, studenti diretti agli Istituti di Chiari, studenti diretti a Brescia. Le numerose squadre di controllo attivate dalle aziende in città e provincia, aumentate rispetto allo scorso anno, non hanno infatti segnalato problemi di assembramenti.

«I prossimi giorni ci forniranno dati più significativi per ciò che concerne le uscite dei ragazzi dagli istituti e potremo verificare concretamente se le previsioni che sono state elaborate con il piano trasporti avranno necessità di aggiustamenti significativi o di modifiche di dettaglio. Nel frattempo ricordo agli studenti che il decreto del ministero della salute non permette più l’uso di mascherine di comunità, quelle di stoffa o altri materiali, ma solo quelle chirurgiche a bordo dei mezzi. È bene che i ragazzi si attrezzino – conclude Gentilini – per evitare di rimanere a terra nei prossimi giorni».

Come previsto dal piano trasporti concertato con la Prefettura di Brescia e l’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia, i trasporti pubblici saranno monitorati continuamente per cercare di dare tempestive soluzioni ai problemi che si dovessero manifestare.