Agenzia Tpl Brescia: Bragaglio saluta, nuovo presidente Giancarlo Gentilini

(red.) Si è svolta nel pomeriggio di oggi, lunedì 6 settembre, l’Assemblea dei Soci dell’Agenzia del TPL di Brescia. All’Assemblea sono intervenuti in rappresentanza del Comune e della Provincia di Brescia l’assessore comunale alla Mobilità Federico Manzoni e il consigliere provinciale con delega ai Trasporti Giovanni Battista Sarnico. Presente anche Regione Lombardia, rappresentata dal consigliere regionale Francesco Ghiroldi.

I rappresentanti dei soci hanno ringraziato Lucia Guerini, Michelle Pezzagno, il vicepresidente Corrado Ghirardelli e il presidente Claudio Bragaglio, componenti del Consiglio di Amministrazione uscente, per l’intenso lavoro di questi quattro anni. Anni nei quali alle complessità normative ed economiche che da tempo toccano il trasporto pubblico locale si è aggiunta l’emergenza Covid-19, che ha sensibilmente inciso e continua a incidere pesantemente su questo fondamentale settore.

L’Assemblea ha quindi provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio, che risulta composto da Giancarlo Gentilini e Maria Francesca Tropea, in rappresentanza del Comune di Brescia, e da Silvia Gares e Davide Comaglio, in rappresentanza della Provincia di Brescia.

Regione Lombardia provvederà a designare il proprio rappresentante in seno al CdA dell’Agenzia in una successiva Assemblea dei soci. Nuovo Presidente dell’Agenzia, su proposta congiunta di Comune e Provincia, è stato nominato Giancarlo Gentilini.

Di seguito alcune note biografiche dei componenti il nuovo CdA dell’Agenzia.

Giancarlo Gentilini, nato a Brescia il 12 aprile 1965, geometra, lavora in Unareti e si occupa da tempo dei servizi pubblici a rete, con particolare riguardo al mercato del gas. Attivo nel volontariato, è stato rappresentante dei genitori nel mondo della scuola bresciana. Per molti anni impegnato nel Consiglio della VII Circoscrizione di Brescia (di cui è stato anche Presidente dal 1998 al 2003), è stato Consigliere comunale a Brescia dal 2003 al 2008.

Maria Francesca Tropea, nata a Lovere il 23 aprile 1989, è avvocato presso il Foro di Brescia. Ha conseguito il Diploma di Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali e il Dottorato di ricerca in Business and Law presso l’Università degli Studi di Brescia approfondendo le tematiche del trasporto pubblico locale. Autrice di diverse pubblicazioni scientifiche, collabora con la cattedra di Diritto Amministrativo della facoltà di Giurisprudenza del medesimo Ateneo.

Silvia Gares, nata a Brescia il 28 maggio 1973, fisioterapista, è stata per molti anni Consigliere comunale a Paderno Franciacorta, di cui è Sindaco dal 2014.

Davide Comaglio, nato a Gavardo il 2 marzo 1973, architetto, è stato Sindaco di Muscoline e Consigliere provinciale di Brescia. Dal 2019 è Sindaco di Gavardo.