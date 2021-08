Stazioni blindate contro le manifestazioni No Vax anti Green Pass

(red.) Nessuno bloccherà la circolazione dei treni in Italia per protestare contro la richiesta di Green Pass. Il Viminale garantirà la sicurezza e la normale fruizione della rete ferroviaria italiana. “Non verranno tollerati minacce e inviti a commettere reati utilizzando il web e non saranno ammesse illegalità in occasione delle iniziative di protesta nei pressi delle stazioni ferroviarie pubblicizzate sulla rete”, ha chiarito il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese.

I no Vax hanno annunciato manifestazioni di fronte a 54 stazioni delle città italiane per le 14,30? E il dispositivo di sicurezza inizierà all’alba. Polizia ferroviaria e Digos, con i reparti mobili di polizia e carabinieri, bloccheranno i tentativi di occupazione dei binari per fermare i treni e dovranno proteggere il personale addetto alle verifiche del Green Pass.

Dal 1 settembre scatta infatti l’obbligo del Green Pass per viaggiare sui mezzi a lunga percorrenza: treni ad alta velocità e intercity, aerei, autobus che collegano più di due regioni e navi o aliscafi che fanno la spola tra regioni diverse.

E dal ministero dell’Interno sono arrivate precise indicazioni ai prefetti per fronteggiare le proteste dei No Vax e dei No Green pass. Stazioni blindate sin da stanotte per garantire che dalle primissime ore di mercoledì 1 settembre, quando entrerà in vigore l’obbligo di esibire la certificazione verde non si verifichino incidenti.