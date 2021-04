Navigazione Lago d’Iseo, dal primo maggio l’orario primaverile

(red.) Navigazione Lago d’Iseo, la società di trasporto di linea del lago d’Iseo, informa i viaggiatori che da sabato 1° maggio entrerà in vigore l’orario primaverile 2021 feriale e festivo.

A seguito del passaggio in zona gialla della Regione Lombardia, dopo il lungo stop dovuto alle limitazioni al traffico locale imposte dalla pandemia, il servizio di trasporto su nave che collega il basso all’alto Sebino, da Costa Volpino e Pisogne a Sarnico e viceversa, viene dunque ripristinato per studenti e lavoratori nei giorni feriali e con un rafforzamento della tratta “Iseo-Peschiera-Sensole” nei festivi per garantire al meglio i collegamenti tra le diverse località e Monte Isola.

L’ampliamento del servizio di linea, che si aggiunge alla precedente ripresa del servizio scolastico assicurato dalle corse giornaliere della linea “Lovere-Pisogne”, completa il regolare servizio di collegamento con battelli tra Sulzano e Peschiera Maraglio (74 corse andata e ritorno al giorno), Sale Marasino e Carzano (57 corse andata e ritorno al giorno) e tra Sale Marasino e Siviano (con 6 corse a chiamata andata e ritorno al giorno) garantiti 24 h su 24.

Dato il permanere di limitazioni alla capienza delle navi verrà attivato un sistema di prenotazioni online per tutte le corse ad esclusione dei collegamenti diretti “Sulzano-Peschiera” e “Sale Marasino-Carzano-Siviano”. Inoltre dal 1° maggio sarà attiva una biglietteria presso il nuovo pontile 2 di Sale Marasino con le seguenti modalità: dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 16:30 il sabato, la domenica e i festivi da maggio fino al secondo venerdì di giugno; mentre dal secondo sabato di giugno e fino alla seconda domenica di settembre sarà aperta da martedì a domenica, osservando sempre gli stessi orari. Si ricorda, inoltre, agli utenti che, a seguito di ordinanza della Regione Lombardia, per l’imbarco è obbligatorio indossare esclusivamente mascherine di tipo chirurgico o presidi analoghi.

Gli orari in vigore sono disponibili sul sito internet www.navigazionelagoiseo.it e sulle pagine Facebook e Instagram della Società di Navigazione oltre che sulle paline informative presso i pontili, che vengono tenute costantemente aggiornate. Si invitano i viaggiatori a consultare sempre le pagine informative di Navigazione Lago d’Iseo prima di mettersi in viaggio.