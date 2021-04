Navigazione Lago d’Iseo attiva il servizio sostitutivo da/per Tavernola

(red.) Navigazione Lago d’Iseo, la società di trasporto di linea del Sebino, informa i viaggiatori che da martedì 13 aprile saranno attivate corse di servizio sostitutivo tra Predore e Tavernola Bergamasca a causa della chiusura della SP 469 dovuta alla caduta di massi. Il servizio sostitutivo sarà attivo dal lunedì al sabato e resterà in vigore fino a diversa disposizione.

I servizi prevedono 10 coppie di corse svolte durante la giornata con la prima corsa da Tavernola a Predore con partenza alle ore 05:55 ed arrivo alle ore 06:15 e l’ultima corsa da Predore a Tavernola con partenza alle ore 18:00 ed arrivo alle ore 18:20.

I passeggeri abbonati ai servizi TPL interurbani del Bacino di Bergamo, validi per le destinazioni servite, sono trasportati gratuitamente mentre gli altri passeggeri sono tenuti ad acquistare il biglietto a bordo secondo le condizioni tariffarie in vigore.

I nuovi orari in vigore, definiti su richiesta dell’Agenzia del TPL di Bergamo ed in coincidenza con i servizi autobus nelle due località, così come ogni eventuale disposizione aggiuntiva, saranno disponibili sul sito internet www.navigazionelagoiseo.it e sulle pagine Facebook e Instagram della Società di Navigazione oltre che sulle paline informative presso i pontili, che verranno tenute costantemente aggiornate. Si invitano, perciò, i viaggiatori a consultare sempre le pagine informative di Navigazione Lago d’Iseo prima di mettersi in viaggio.