Nuova ferrovia Brescia-Montichiari: 250 milioni stanziati

(red.) Per fare il punto sulla progettazione della nuova ferrovia Brescia-Montichiari, e fornire gli ultimi aggiornamenti sulle opere e le tempistiche previste, sono intervenuti questa mattina in Commissione Territorio i vertici di Reti Ferroviarie Italiane, il Presidente della Provincia di Brescia e alcuni Sindaci dei territori interessati dal passaggio della tratta: soddisfazione per l’esito dell’incontro è stata espressa dalla Presidente della Commissione Claudia Carzeri.

“E’ un’opera importante e necessaria –ha detto Claudia Carzeri– e che rappresenta un’occasione significativa per migliorare sensibilmente la mobilità sul territorio: l’intervento però deve essere realizzato di concerto e comune accordo con i Comuni interessati, affinchè le opere infrastrutturali siano ottimizzate e coniugate al meglio con le caratteristiche e le esigenze del territorio. Per questo il confronto di questa mattina tra i vertici di RFI e gli amministratori locali è stato quanto mai utile e opportuno”.

I Ministeri di Infrastrutture e Trasporti e di Economia e Finanze hanno firmato nel 2019 il Contratto di programma con Reti Ferroviarie Italiane, stanziando 250 milioni di euro per la ferrovia Brescia-Montichiari.

L’opera è suddivisa in lotti funzionali. Una prima fase riguarderà il raddoppio dei binari tra Brescia e San Zeno, la seconda il raddoppio (con elettrificazione) fino a Ghedi, che sarà reso compatibile con il successivo collegamento, tutto nuovo, con l’Aeroporto e la Fiera di Montichiari.

Le risorse stanziate consentiranno anche la riqualificazione delle tre stazioni di San Zeno, Montirone e Ghedi e la soppressione di tutti i passaggi a livello attualmente presenti lungo la linea esistente.

Dopodiché ci saranno collegamenti tra Brescia e Montichiari ogni 24 minuti.