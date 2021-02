Il treno da Brescia si ferma subito, decine di passeggeri al freddo

(red.) Nella prima serata di ieri, domenica 14 febbraio, decine di passeggeri saliti su un treno di Trenord alla stazione di Brescia e diretto a Bergamo hanno dovuto fare i conti con un problema che ha fatto fermare il convoglio per ore e in preda al freddo. Come dà notizia Bresciaoggi, il convoglio era partito dalla prima meta, cioè dal capoluogo e stava per raggiungere la prima fermata a Ospitaletto.

Ma a un certo punto si è bloccato e i passeggeri non sono riusciti a comprendere il motivo di quel disservizio. Tanto che anche la stessa compagnia Trenord è al lavoro per identificare le cause. Sul posto, nel punto in cui il treno si è fermato, è dovuta intervenire anche la Polizia ferroviaria di Brescia per cercare di tenere calmi i passeggeri infreddoliti e lasciati senza alcuna informazione.

Infine, il treno è stato riportato alla stazione di partenza a Brescia da dove è partito un pullman sostitutivo per portare a destinazione i passeggeri.