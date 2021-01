Treni, ripristinato Frecciarossa Milano-Brescia. E torna anche Italo

(red.) Aveva destato allarme e preoccupazione la scomparsa della corsa del treno ad alta velocità Frecciarossa delle 17,45 con partenza da Milano Centrale, passaggio anche a Brescia (alle 18,21) e arrivo a Verona per i numerosi pendolari che salivano a bordo. In particolare, nell’orario di programmazione di febbraio la corsa era sparita, portando i passeggeri a protestare: quello era l’ultimo convoglio ad alta velocità della giornata per poter rientrare da Milano.

Ma ora la corsa è ritornata e si può prenotare, per il sollievo dei pendolari. Un’altra buona notizia riguarda la compagnia Italo che nei mesi precedenti a gennaio aveva sospeso le sue corse con partenza e arrivo a Brescia e ora tornerà a effettuare il servizio.

Si tratta del treno in partenza alle 13,59 con arrivo a Napoli alle 19,53 e ritorno alle 7,02 con arrivo a Brescia alle 12,31. Italo fa sapere di aver ripristinato la corsa che si può prenotare, con uno sconto del 50% con andata e ritorno in giornata.