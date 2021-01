OrSA: “Ecco perché domenica scioperiamo contro Trenord

(red.) “Lo scorso ottobre, con senso di responsabilità per la situazione del Paese ed in piena e completa autonomia, OR.S.A. Ferrovie aveva sospeso lo sciopero di tutto il personale di Trenord”, si legge in un comunicato del sindacato di base dei ferrovieri. “La Commissione di garanzia degli scioperi nei servizi pubblici nell’apprezzare la determinazione di OR.S.A. aveva invitato Trenord ad un più attento rapporto con il sindacato mettendo in pratica relazioni industriali inclusive. Trenord non solo non ha rispettato questa indicazione ma ha peggiorato il rapporto con il sindacato cercando di limitarne l’azione sindacale, operando con imperio e con la consueta arroganza”.

“Un’azienda che cerca di utilizzare l’attuale emergenza per continuare a non rispettare il Contratto e gli accordi”, continua la nota, “è un’azienda che non merita considerazione e rispetto. Per queste ragioni le responsabilità dello sciopero del 24 gennaio, peraltro considerato regolare dalla stessa Commissione di garanzia, sono da attribuire esclusivamente a Trenord ed al comportamento superbo della propria dirigenza.”

Ecco le motivazioni dello sciopero secondo OrSA.

●Contratto aziendale di lavoro scaduto da oltre 6 anni-;

●Turni di lavoro del personale, in particolare della manutenzione, che non rispettano il contratto e le norme di legge – vedasi esposto / denuncia presentato al ministero del Lavoro;

●Modifiche unilaterali delle norme di gestione del personale tramite l’estensione non concordata del progetto Argo a tutto il personale e mancato rispetto degli accordi.

●Condizioni Logistiche – luoghi di lavoro che non garantiscono condizioni sanitarie adeguate;

●Utilizzo sproporzionato del sistema sanzionatorio. Lavoratori che, per essere arrivati in ritardo di pochi minuti al lavoro, senza tra l’altro determinare alcun pregiudizio alla regolarità del servizio, sono stati sanzionati con cinque giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, altri perseguiti semplicemente per aver applicato pedissequamente le circolari aziendali.

●Indisponibilità aziendale a rinnovare le Rsu scadute da due anni.Trenord invece di accusare OR.S.A. F. di essere irresponsabile dovrebbe cercare di migliorare il pessimo servizio che è la conseguenza di un’evidente incapacità a gestire quella che dovrebbe rappresentare l’eccellenza delle imprese ferroviarie del nostro Paese.

“Trenord dovrebbe chiedersi la ragione per cui centinaia di lavoratori hanno aderito e aderiranno allo sciopero di domenica ed il motivo per cui OR.S.A. Ferrovie – sindacato maggiormente rappresentativo del personale di esercizio – continua ad incrementare la propria rappresentatività tra i lavoratori”, si legge ancora nel documento. “Il problema non è l’OR.S.A. F. che dà voce ai lavoratori scontenti, ma è Trenord che non è in grado di avere un rapporto sereno con i propri dipendenti e con le rappresentanze sindacali”.

“Un atteggiamento aziendale arrogante che continua a dissipare risorse pubbliche – sono centinaia le migliaia di euro che Trenord riconosce alle controparti per spese legali e peritali – vedasi i continui ricorsi presso il Tribunale di Milano, nonostante la giurisprudenza sia di primo e di secondo grado si è ampiamente espressa in modo univoco a favore dei lavoratori”, conclude la nota. “Le relazioni sindacali hanno lo stesso livello del servizio che giornalmente Trenord offre ai cittadini lombardi: pessimo. I comunicati di Trenord sulla responsabilità dello sciopero hanno la stessa veridicità degli spot e degli slogan sulla qualità del servizio: falsi. OR.S.A. Ferrovie con lo sciopero di domenica 24 rivendica una Trenord migliore in grado di assicurare un dignitoso servizio valorizzando i propri dipendenti e rispettando tutte le rappresentanze sindacali”.