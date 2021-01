Apam, “Non cambia la programmazione del trasporto pubblico”

(red.) Apam informa in un comunicato “che, a seguito delle indicazioni anticipate ieri da Regione Lombardia relativamente alla ripresa della didattica in presenza, che prevedono di proseguire le lezioni per le scuole secondarie di secondo grado con la didattica a distanza al 100% sino al 24 gennaio 2021, il servizio di trasporto pubblico continuerà a seguire la programmazione attualmente in vigore”.

“Si ricorda che a partire da giovedì 7 gennaio 2021 il servizio di trasporto pubblico viene eseguito con la pianificazione dell’orario invernale e la temporanea sospensione di alcune corse bis valide nei soli giorni di scuola. Per ulteriori informazioni si invitano gli utenti a consultare gli orari nella sezione dedicata del sito www.apam.it oppure a contattare il servizio di Customer Care aziendale – attivo tutti igiorni, domeniche e festività comprese, dalle ore 7.30 alle 19.00 – chiamando il numero 0376230339, scrivendo via WhatsApp al numero 346 0714690, scrivendo a customer.care@apam.it o attraverso le pagine ufficiali di ApAM su Facebook e Twitter”.