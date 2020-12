Zanardi (Pd): “L’emendamento pro Metro? Frutto del lavoro bipartisan”

(red.) Anche il segretario provinciale del Pd Michele Zanardi è intervenuto sul tema dell’approvazione in commissione Bilancio dell’emendamento alla Manovra che stanzia 10 milioni dal 2021 per il potenziamento della Metro di Brescia: “Sono soddisfatto per l’approvazione dell’emendamento firmato dai parlamentari bresciani per i fondi di gestione da destinare alla Metropolitana di Brescia E’ è il risultato di un proficuo dialogo tra i diversi livelli istituzionali”.

“Il Pd bresciano in questi mesi è stato il principale promotore di un lavoro sinergico tra Comune, Provincia, governo e regione, e ha sostenuto con decisione e pazienza a tutti i livelli la necessità di superare le differenze politiche nell’ottica di trovare le soluzioni per scongiurare la crisi del Trasporto pubblico locale, dice ancora Zanardi. “Leggo quindi con molta sorpresa le dichiarazioni polemiche di Bordonali che si intesta il risultato dell’approvazione”.

“L’emendamento, firmato anche dai nostri parlamentari Berlinghieri e Bazoli è la fotografia di come lavorando in modo bipartisan si possano ottenere risposte più efficaci ai bisogni del territorio”.

“L’on. Bordonali invece di polemizzare con chi sul territorio si impegna a trovare soluzioni, dovrebbe sollecitare maggiore ascolto e sinergia al presidente della Regione Fontana che, dimostrando totale miopia, troppe volte non ha ascoltato i bisogni dei bresciani”, conclude Zanardi.