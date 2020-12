Rolfi (Lega): “Un grazie a Bordonali per l’emendamento pro Metro”

(red.) “Il voto del Parlamento è il riconoscimento della fondatezza della posizione della Regione Lombardia: per risolvere il problema in maniera strutturale, al di là dei finanziamenti una tantum, servivano trasferimenti maggiori da Roma per il fondo trasporto regionale, largamente insufficiente rispetto al fabbisogno”. Così l’assessore regionale all’agricoltura Fabio Rolfi dopo la notizia dell’approvazione dell’emendamento alla Manovra che stanzia 10 milioni di euro per la Metro di Brescia dal 2021.

“Le polemiche faziose e strumentali del sindaco Del Bono e dei consiglieri regionali del Pd” continua Rolfi, “si sciolgono come neve al sole. La politica si fa risolvendo problemi, non cavalcandoli per ragioni di partito. Ringrazio l’on. Bordonali che ha promosso l’iniziativa e tutti coloro che hanno sostenuto l’emendamento, permettendo alla città di avere un riconoscimento economico meritato”.