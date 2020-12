Bordonali (Lega): “Approvato l’emendamento, 10 milioni per la Metro”

(red.) “Miracolo della Lega. Approvato il nostro emendamento alla Manovra per potenziare la linea M1 di Brescia”, informa Simona Bordonali, parlamentare del Carroccio. “Grazie al pressing del collega Garavaglia, mio personale e di tutto il nostro gruppo parlamentare alla Camera, il parere inizialmente contrario del governo alla nostra proposta, che prevede 10 milioni di euro a decorrere dal 2021 da destinare all’opera, è diventato favorevole”.

“Grande soddisfazione per questa misura per il trasporto locale bresciano e fondamentale per il rilancio di tutte le attività del nostro territorio. Dalla Lega, i fatti. Le chiacchiere le lasciamo al sindaco e al Pd bresciano, impegnati in inutili polemiche contro Regione Lombardia invece di impegnarsi a trovare soluzioni concrete e condivisibili”, conclude Bordonali, prima firmataria dell’emendamento approvato.