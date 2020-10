Didattica a distanza, meno corse dei bus del trasporto pubblico

(red.) Con l’obbligo della didattica a distanza tra gli studenti anche delle scuole superiori bresciane a partire dallo scorso lunedì 26 ottobre come prevede anche un’ordinanza regionale lombarda, era stata annunciata dai vertici del trasporto pubblico una rimodulazione del servizio, viste le nuove esigenze. Da questo punto di vista, ieri, giovedì 29 ottobre, l’Ufficio scolastico territoriale di Brescia ha avuto un vertice con l’Agenzia del Trasporto pubblico locale per capire come muoversi.

E si è arrivati a un’intesa che prevede una serie di cambiamenti a partire da lunedì 2 novembre, quando numerosi istituti superiori bresciani saranno già entrati a regime con la didattica a distanza. Considerando che proprio loro rappresentano l’utenza maggiore a bordo degli autobus, le modifiche andranno in questo senso. Quindi, saranno ridotte le corse degli autobus supplementari che durante le ore di punta viaggiavano a poca distanza di minuti l’uno dall’altro proprio per raccogliere e portare a scuola gli studenti.

Un servizio che a questo punto è inutile fino a quando le lezioni dovranno andare avanti solo online. Per quanto riguarda, invece, gli studenti che devono partecipare ai laboratori e quindi sono obbligati a recarsi in classe, dall’incontro è emersa la necessità che gli istituti siano in grado di concentrare gli orari e in modo da non avere un panorama troppo frastagliato. Altri elementi del servizio di trasporto, invece, non cambieranno.