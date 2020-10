Comune di Brescia, terminata la posa di 114 nuove rastrelliere

(red.) E’ terminata in questi giorni la posa di 114 nuove rastrelliere portabiciclette, finanziate dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nell’ambito del Programma sperimentale nazionale per gli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro, a cui il Comune di Brescia ha aderito con il progetto Miles – Mobilità integrata come leva educativa alla sostenibilità.

L’intervento si è posto il duplice obiettivo di integrare le postazioni portabiciclette esistenti, al fine di migliorare la sicurezza e la qualità del servizio ed incentivare la mobilità dolce, e di sostituire i portabiciclette realizzati con tipologie ormai obsolete e poco adatte agli spazi urbani aperti.

La fornitura e posa dei nuovi 114 portabiciclette, per un importo complessivo di circa 70 mila euro, è stata distribuita in 76 diverse localizzazioni dislocate su tutto il territorio comunale, interessando 19 quartieri.

Per alcune di queste è stato necessario realizzare adeguate piazzuole, onde favorire la posa in corrispondenza di aree verdi, e per tutte quelle poste in carreggiata l’intervento è stato completato con la predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale e verticale.