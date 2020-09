Navigazione Lago d’Iseo, da lunedì il nuovo orario autunnale

Navigazione Lago d’Iseo, la società di trasporto di linea del lago d’Iseo, informa i viaggiatori che da lunedì 14 settembre entra in funzione l’orario autunnale che resterà valido fino a domenica 11 ottobre.

In concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico, fissato per lunedì 14 settembre, l’orario subisce una serie di modifiche. Entra in vigore, dopo la chiusura delle scuole che si è prolungata da febbraio 2020, l’orario scolastico con collegamenti feriali tra Monte Isola, Tavernola, Predore, Sale Marasino, Sulzano e Iseo che servono la parte centro-sud del lago e con collegamenti tra Lovere e Pisogne a servizio degli istituti scolastici con sede nelle due località.

Rispetto ai consueti orari feriali sono state incrementate le corse tra Monte Isola, Predore e Iseo con relativi aggiustamenti di orario e, inoltre, è stato ricalibrato l’orario pomeridiano dei collegamenti tra Lovere e Pisogne, per consentire agli studenti di poter raggiungere i diversi istituti e di far rientro a casa con corse ottimizzate in funzione dei nuovi orari scolastici.

L’orario feriale autunnale prevede, inoltre, corse aggiuntive il sabato con collegamenti tra tutte le località lacustri e corse serali tra Iseo e Monte Isola, mentre di domenica verrà prorogato l’orario festivo estivo.

Fino a domenica 11 ottobre la flotta di Navigazione Lago d’Iseo sarà schierata per assicurare i collegamenti ordinari e per gli studenti nei giorni feriali e moltiplicherà gli sforzi il fine settimana per assicurare il servizio al massimo delle possibilità invitando i turisti a cogliere l’opportunità del tempo mite per vivere il lago nella stagione dorata del primo autunno. Gli orari sono consultabili presso biglietterie, bacheche, pontili e online sul sito www.navigazionelagoiseo.it.

Navigazione Lago d’Iseo raccomanda ai viaggiatori, specie nei giorni festivi, onde evitare attese e assembramenti di pianificare la propria gita sul lago utilizzando il servizio di acquisto dei biglietti online, attraverso l’apposita sezione attivata sul rinnovato sito online www.navigazionelagoiseo.it.

Il servizio di trasporto sulle motonavi continua nel pieno rispetto delle normative anti-Covid perciò a tutti si ricorda l’obbligo di indossare la mascherina a bordo.

“La riapertura delle scuole è il segnale di ripartenza del Paese che tutti, studenti, genitori e cittadini, abbiamo atteso con particolare attenzione”, ha detto il presidente Giuseppe Faccanoni, “In un anno anomalo, tra tante difficoltà, la riapertura dei plessi scolastici incoraggia tutti a guardare con serenità al futuro”.

“In una stagione segnata dalle limitazioni alla portata e con forti riduzioni ai servizi turistici”, ha dichiarato il direttore di esercizio Emiliano Zampoleri, “come la soppressione delle crociere, il servizio di trasporto lacuale di linea ha consentito di soddisfare la domanda di trasporto espressa dal territorio e, grazie anche al servizio di vendita on-line, di consentire una gestione razionale dei flussi di passeggeri evitando assembramenti e code ai pontili. Il calo di passeggeri registrato nel bimestre luglio-agosto resta importante e si attesta al 26,4%, comunque in ripresa rispetto al periodo marzo-giugno in cui si è registrato un calo medio pari al 68% con picco del 92,1% ad aprile. In particolare, è venuto meno il flusso turistico degli stranieri che, come i cittadini italiani, hanno preferito mete domestiche”.

Navigazione Lago d’Iseo dispone di una flotta di 13 navi di diversa dimensione con una portata minima di 70 persone e una massima di 430. La motonave “Città di Bergamo” è dotata di bar, ristorante e impianti d’intrattenimento musicale. La Navigazione impiega 44 persone, tra personale di bordo e di terra; nel periodo estivo l’organico sale a 51 dipendenti.