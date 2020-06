Fai-Conftrasporto: boccata di ossigeno grazie a Regione

(red.) Dopo più di cento giorni nei quali gli autotrasportatori non si sono mai fermati, garantendo l’approvvigionamento di supermercati e farmacie, le imprese dell’autotrasporto cominciano a vedere la luce in fondo ad un tunnel molto pericoloso in cui si trovano: non essere pagati per le commesse effettuate.

La Presidente della Commissione Trasporti del Consiglio Regionale, la Consigliera di Forza Italia Claudia Carzeri ha promosso una risoluzione dedicata al settore che è stata votata all’unanimità da tutta l’Assemblea.

Si impegna la Giunta Regionale a farsi portavoce verso il Governo per una serie di misure tra le quali il pagamento dei committenti e della Pubblica Amministrazione. “A più di 100 giorni dall’inizio della crisi ci troviamo con migliaia di aziende che hanno svolto i servizi ma che non vengono pagate. Solo nella provincia di Brescia parliamo di un settore che vede tra i nostri associati più di 2000 aziende.

Rischiamo il fallimento di un anello fondamentale del sistema dei servizi e dell’economia italiana”, commentano Sergio Piardi e Giuseppina Mussetola, Presidente e Segretario di FAI-Conftrasporto Brescia. “La risoluzione prevede, inoltre, l’azzeramento delle tasse automobilistiche regionali fino al 31.10.2020.

“Ringrazio il Presidente Carzeri per la sensibilità mostrata e tutti i partiti presenti in Consiglio Regionale, non possiamo rischiare di vedere, anche nell’autotrasporto, la chiusura delle imprese e l’arrivo di una concorrenza sleale straniera”, commenta Antonio Petrogalli, Presidente di FAI Lombardia. La FAI-Conftrasporto, parte della Confederazione Confcommercio, ha iniziato a collaborare con il Consiglio Regionale di Lombardia già a Gennaio 2020 con l’apertura del tavolo istituzionale promosso dal Presidente del Consiglio Alessandro Fermi (Membro del Comitato delle Regioni a Bruxelles) con il Vice Presidente Borghetti (PD) e il Presidente della Commissione Bilancio Alparone (FI)insieme al Vice Presidente di Conftrasporto e di Confcommercio Paolo Uggè per dare risposte concrete al problema della concorrenza sleale, delle infrastrutture e della mobilità sostenibile