Fase 3, Brescia potenzia la Metro e riapre Bicimia

(red.) In considerazione del graduale incremento di mobilità e delle riaperture delle attività cittadine e al fine di garantire le dovute condizioni di sicurezza a tutti i viaggiatori, il Gruppo Brescia Mobilità, in accordo con l’Amministrazione comunale, dopo aver già provveduto a incrementare la frequenza della rete bus di area urbana, ha programmato il potenziamento del servizio di metropolitana a partire da lunedì 18 maggio.

In particolare, la frequenza della metropolitana verrà incrementata, con l’impiego di un maggior numero di treni in contemporanea e passaggi più ravvicinati nella fascia oraria che va dalle 7 alle 19. In caso di necessità, sarà come sempre possibile potenziare ulteriormente la frequenza con l’inserimento di ulteriori treni. Resta per il momento confermato l’orario di chiusura serale alle ore 23 (ultima partenza dai due capolinea).

A metà della prossima settimana verrà inoltre riattivata Bicimia, il servizio di bike sharing che si compone di una flotta di oltre 400 biciclette e 85 postazioni fisse in tutti i quartieri della Città e che conta ormai oltre 28 mila abbonati, e riaperto il Bike Point di Largo Formentone, con possibilità di effettuare manutenzioni per la propria bicicletta. Infine, è prorogata fino a domenica 24 la sospensione della ZTL in Centro storico e della sosta regolamentata a parcometro sul territorio cittadino.