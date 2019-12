Ryanair: nuova rotta Malpensa-Alghero

(red.) Ryanair, la compagnia numero uno in Italia e in Europa, ha annunciato una nuova rotta da Milano Malpensa per Alghero, con 4 voli a settimana a partire da marzo 2020, nell’ambito dell’estensione della programmazione di Ryanair per l’estate 2020. I passeggeri in partenza da Milano Malpensa possono già prenotare le loro vacanze estive su 27 rotte fino a ottobre 2020, usufruendo di tariffe ancora più basse e volando con la compagnia aerea più verde e pulita d’Europa, grazie alle ridotte emissioni di CO2.

Per celebrare questa nuova rotta, Ryanair ha lanciato una vendita di posti con uno sconto fino al 20% sui voli attraverso il suo network europeo per viaggiare da oggi fino alla fine di gennaio 2020, che dovranno essere prenotati entro domenica (1 dicembre) esclusivamente sul sito Ryanair.com.

Chiara Ravara di Ryanair ha dichiarato: “Ryanair è lieta di annunciare una nuova rotta da Milano Malpensa per Alghero, che sarà operativa a partire da marzo con quattro voli a settimana, come parte della nostra programmazione per l’estate 2020. I viaggiatori in partenza da Milano Malpensa possono ora prenotare voli su 27 rotte fino a ottobre 2020. Per celebrare questa nuova rotta, abbiamo lanciato un’offerta speciale che prevede uno sconto fino al 20% per i viaggi da ora fino alla fine di gennaio 2020, che devono essere prenotati entro la mezzanotte di domenica (1 dicembre). Dal momento che queste incredibili tariffe termineranno rapidamente, invitiamo i clienti a collegarsi al sito www.ryanair.com per non perdere l’occasione”.