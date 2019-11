Festività Natalizie, con metro e bus muoversi conviene

(red.) Anche quest’anno in occasione delle festività natalizie Comune di Brescia e Gruppo Brescia Mobilità riproporranno le domeniche a biglietto unico per agevolare tutti coloro che vorranno utilizzare bus e metro per spostarsi in città per partecipare ai numerosi eventi in programma, fare shopping o semplicemente godersi Brescia nella sua splendida cornice natalizia.

Ogni domenica dal 24 novembre al 22 dicembre 2019 sarà possibile viaggiare con un solo biglietto di zona 1, zona 2 e zona 1+2 che manterrà il costo abituale ma che eccezionalmente potrà essere utilizzato per tutta la giornata e non solo per il previsto periodo di validità. Il biglietto unico avrà validità anche in caso di acquisto di Mobile Ticket.

Per maggiori informazioni sugli eventi natalizi o su come spostarsi all’interno di Brescia e dei 14 comuni limitrofi ricordiamo che è possibile consultare il sito www.bresciamobilita.it oppure rivolgersi al Customer Care aziendale – attivo tutti i giorni, domeniche e festività comprese, dalle ore 7.30 alle 22.00 – chiamando il numero 030 3061200, scrivendo via WhatsApp al numero 342 6566207, scrivendo a customercare@bresciamobilita.it o attraverso le pagine ufficiali di Metro Brescia e Gruppo Brescia Mobilità su Facebook e Twitter. A disposizione di cittadini e turisti anche gli Infopoint Turismo e Mobilità di via Trieste 1 (aperto tutti i giorni, domeniche e festività comprese, dalle ore 9.00 alle 19.00) e di viale della Stazione 47 (aperto dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e domenica dalle ore 10.00 alle ore 18.00) che effettueranno sempre orario regolare, ad eccezione del giorno di Natale quando saranno aperti dalle ore 9.00 alle 12.30 e di Capodanno quando l’apertura sarà alle 11.