Antonella, uccisa dal marito per gelosia professionale

Colchester. E’ stata ricostruita la dinamica malata del rapporto di coppia che ha portato il marito a uccidere Antonella Castelvedere, la 52enne originaria di Bagnolo Mella, trasferitasi in Gran Bretagna nel 1998 diventando docente all’Università del Suffolk, con gli incarichi di Senior Lecturer in Letteratura inglese e di Course Leader del Master in Scrittura creativa e critica.

Pare che sia stata proprio la brillante carriera universitaria della moglie con la quale era sposato da otto anni a far montare nel tempo il rancore del marito di origine anglo-turca, normale insegnante di matematica che, sconvolto dalla frustrazione e dal fatto che la donna guadagnasse più di lui, guardava con odio crescente i successi professionali della moglie, finché non è scoppiata la furia omicida.

Così, durante l’ennesima lite, mercoledì mattina l’ha ammazzata a coltellate nella loro casa di Wickham Road, zona residenziale di Colchester, nella contea dell’Essex a Nord Est di Londra. Inutile il tentativo di difendersi da parte della 52enne, che però avrebbe ferito l’uomo, il quale ora si trova piantonato all’ospedale ed è accusato di omicidio volontario.

Non è ancora chiaro chi abbia chiamato la polizia alle 11,45 di mercoledì, ma quando gli agenti sono arrivati Antonella Castelvedere respirava ancora, anche se è morta poco dopo mentre i soccorritori tentavano di rianimarla.

Fortunatamente la figlia di sei anni della coppia non era in casa al momento della tragedia e ora la famiglia Castelvedere, alla quale la notizia è arrivata giovedì pomeriggio con la telefonata di un’amica, vorrebbe portarla in Italia, a Bagnolo Mella. Attualmente la bambina è ospite di una casa-famiglia, ma i parenti materni vogliono attivare subito le pratiche per chiederne l’affidamento e portarla nel nostro Paese. Il padre Spartaco, che è stato direttore del Consorzio Agrario, la mamma Mina e il fratello Ferruccio sono molto conosciuti a Bagnolo.

L’autopsia sul cadavere è già stata effettuata: Antonella verrà cremata in Inghilterra, poi le ceneri saranno trasferite in Italia.