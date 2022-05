L’ambasciata di Sarajevo ricorda Sergio Lana, Fabio Moreni e Guido Puletti

Sarajevo. L’ambasciata italiana a Sarajevo ha ricordato i tre volontari Sergio Lana, Fabio Moreni e Guido Puletti uccisi il 29 maggio 1993 in Bosnia-Erzegovina, nei pressi di Gornji Vakuf. Si trovavano, con altri due bresciani, Christian Penocchio e Agostino Zanotti, a bordo di un convoglio di aiuti umanitari partito da Brescia e diretto alle città di Vitez e Zavidovici per creare un corridoio umanitario nel conflitto in corso in quel periodo nella Bosnia-Erzegovina. Furono fermati da un gruppo paramilitare: Lana, Puletti e Moreni furono assassinati, mentre Penocchio e Zanotti riuscirono a sfuggire ai carnefici. Come mandante della strage è stato condannato Hanefija Prijic detto “Paraga”.

L’ambasciatore Marco Di Ruzza ha sottolineato lo straordinario movimento di solidarietà che dal nostro Paese si è formato negli anni della guerra nella ex Jugoslavia per soccorrere le popolazioni vittime del conflitto.

“Il sacrificio di Sergio Lana, Guido Puletti e Fabio Moreni”, ha detto Di Ruzza, “sia fonte di ispirazione per tutti coloro che si impegnano a favore di un reale processo di riconciliazione in Bosnia-Erzegovina, affinché il Paese, tuttora attraversato da gravi tensioni, possa finalmente evolvere in una moderna società multietnica e pluriculturale, avanzando lungo il suo naturale percorso di integrazione europea”.