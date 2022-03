Gavardo, muore dopo il cesareo: aperta inchiesta

(red.) Dramma a Gavardo, nel bresciano, dove una donna 37enne di origini straniere è deceduta a qualche ora dal parto cesareo in cui ha dato alla luce un bambino.

Il piccolo sta bene, ma per la 37enne, madre di due altri bambini, non c’è stato nulla da fare.

Il decesso è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 21 marzo, presso il nosocomio valsabbino. In sala operatoria il parto era avvenuto senza problemi, ma, poco dopo la nascita del bambini la puerpera ha iniziato a stare male e, nonostante i tentativi del personale medico ed infermieristico di salvarle la vita, la signora è spirata.

Sull’episodio, che ha gettato nello sconforto anche la comunità di Vestone dove risiede il nucleo familiare originario del Burkina Faso, la Procura di Brescia ha aperto un fascicolo, al momento senza indagati, con l’ipotesi di reato di omicidio colposo.

Nelle prossime ore verranno acquisite le cartelle cliniche e tutta la documentazione relativa al ricovero della donna per la quale verrà con tutta probabilità disposta l’autopsia per accertare le cause del decesso.