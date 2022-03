Dramma nel bresciano: 13enne muore in casa

(red.) Sconcerto nel bresciano dove un 13enne è stato trovato morto nella serata di venerdì 17 marzo dai genitori nell’abitazione di famiglia.

La notizia è riportata dal Bresciaoggi che riferisce che, al momento, non si hanno particolari sulla drammatica vicenda che, coinvolgendo un minorenne, è particolarmente delicata.

Tra le ipotesi formulate in prima istanza che il giovanissimo possa essere stato vittima di un terribile gioco social, sfociato in tragedia. Ma non si escludono nemmeno il gesto volontario o un malore improvviso.