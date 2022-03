Via Amba d’Oro, trovato il corpo di un cittadino senza dimora

(red.) Macabro ritrovamento, mercoledì 2 marzo, a Brescia, nella zona di via Amba d’Oro. Intorno alle 12,30, i carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione di un cadavere nella via. I militari, dopo alcuni accertamenti, sono riusciti a risalire all’identità del corpo. Si tratterebbe di un migrante senza dimora. La salma non presenta segni di violenza o maltrattamenti, secondo i militari è probabile che il decesso sia avvenuto in seguito a una caduta accidentale.