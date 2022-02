Rovato, donna uccisa dal treno: è stato un incidente

(red.) Si sono chiarite le circostanze della tragica morte di Zina Paladi, la 44enne moldava morta in stazione a Rovato in un incidente ferroviario.

La donna, residente a Trescore Balneario, nella Bergamasca, è deceduta dopo essere stata urtata da un convoglio di passaggio.

La donna, proveniente da Chiari e che avrebbe dovuto prendere la coincidenza per Bergamo, era in ritardo e per evitare di perdere il treno, ha attraversato i binari, senza utilizzare il sottopassaggio.

Il treno, che era in ingresso in stazione, stava rallentando, ma questo non ha impedito l’impatto con il corpo della donna che è finito a diversi metri, sulla banchina, dove la 44enne ha battuto il capo violentemente, rimanendo uccisa sul colpo. Sotto choc il macchinista ed i passeggeri che hanno assistito al drammatico incidente.

Zina Paladi, madre di due figli e già nonna, viveva in Italia da molto tempo e lavorava in un salone di bellezza a Seriate.