Donna sotto il treno a Rovato, bloccata la ferrovia Brescia-Milano

(red.) Un gravissimo incidente ferroviario avvenuto nel tardo pomeriggio di questa domenica nei pressi della stazione di Rovato ha provocato la morte di una giovane donna e bloccato la circolazione ferroviaria tra Brescia e Milano. La tragedia si è verificata poco prima delle 18,30 quando la donna ha cercato di attraversare i binari a circa 150metri dalla stazione, in direzione Brescia, ma è stata investita e uccisa da un treno che stava sopraggiungendo. Il personale ha subito chiamato i soccorsi, ma per la poveretta non c’è stato niente da fare.

Naturalmente la circolazione è stata fermata e numerosi convogli in partenza sono stati annullati da Brescia, da Milano e da Treviglio. Quelli in circolazione sono stati fermati alle stazioni bergamasche di Treviglio e Romano di Lombardia, in direzione ovest, e a quella di Brescia in direzione est. Sulla tratta Brescia – Rovato – Treviglio sono stati allestiti bus sostitutivi. Sul posto la Polizia ferroviaria che dovrà ricostruire la dinamica dell’incidente.