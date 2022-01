Tragedia a Gargnano: annega subacqueo 62enne

(red.) Tragedia a Gargnano (Brescia) dove, nella mattinata di venerdì 28 gennaio, un subacqueo 62enne residente a Concesio, Mauro Sartorelli, impegnato in una immersione nel lago di Garda, è morto annegato dopo essere stato colto da malore.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo, esperto sub, attorno alle 8,30, con alcuni amici, è uscito per la consueta immersione settimanale. Mentre un compagno li aspettava sulla riva, gli altri due sono scesi fino a quota 45 metri dove, improvvisamente, il 62enne si è sentito male.

L’amico che era con Sartorelli lo ha riportato in superficie e, una volta tratto a terra, gli sono state praticate le manovre di primo soccorso. Il personale del 118, giunto sul posto con un’eliambulanza, ha tentato a lungo di rianimare l’uomo, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. L’uomo è spirato senza mai riprendere conoscenza.

Il secondo sub, forse per una risalita troppo repentina, ha accusato a sua volta un malore ed è stato trasportato alla clinica Città di Brescia per essere trattato in camera iperbarica.

Sul posto, per i rilievi, i carabinieri di Salò, i vigili del fuoco, la Guardia Costiera e la polizia locale.