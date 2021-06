Tragedia sul Gran Zebrù: scivola e cade in scarpata, muore ragazza bergamasca

(red.) Il Soccorso Alpino di Solda – Bergrettung Sulden è stato chiamato stamattina per un intervento sul Gran Zebrù. Coinvolti due alpinisti bergamaschi. Dopo aver risalito il Canale delle Pale Rosse, poco prima di arrivare sulla Cresta di Solda – Suldengrat a ca. 3.800 mt, la ragazza è presumibilmente inciampata e caduta per 600 metri circa. Il compagno di cordata ha lanciato subito l’allarme che è stato preso in consegna dal 112 di Bolzano che ha allertato subito la squadra di Solda.

Con l’aiuto dell’elicottero Pelikan3 i soccorritori di Solda hanno raggiunta l’alpinista purtroppo deceduta. La salma è stata trasportata prima e Solda e poi a Silandro. Il compagno invece è stato recuperato con una verricellata e trasportato a valle dove è stato preso in consegna dai Soccorritori del Soccorso Alpino CNSAS di Valfurva del Soccorso Alpino e Speleologico Lombardia – CNSAS. Sono intervenuti anche i Carabinieri e la Guardia di Finanza.