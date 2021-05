Precipita la funivia del Mottarone, sono 14 le vittime

(red.) Quattordici persone hanno perso la vita in un incidente avvenuto questa mattina di domenica alla funivia del Mottarone, a Stresa, su lago Maggiore. 13 delle vittime sono morte sul colpo nelo schianto, mentre due bambini di 9 e 5 anni sono stati trasportati a bordo di due eliambulanze in codice rosso all’ospedale Regina Margherita di Torino, dove il più grande è spirato alcune ore dopo. Al momento dell’incidente sulla cabina della funivia Stresa-Mottarone c’erano 15 persone.

L’incidente sarebbe stato causato dal cedimento di una fune, nella parte più alta del tragitto che, partendo dal lago Maggiore arriva a quota 1.491 metri. Le corse durano una ventina di minuti. Il cedimento della fune si è verificato a 300 metri dalla vetta della montagna dove si trova la stazione di arrivo. La cabina è precipitata su un tratto boscoso e impervio, rendendo difficili le operazioni di soccorso.

Sul posto si trovano squadre lavorando dei vigili del fuoco e uomini del soccorso alpino. La funivia del Mottarone è stata aperta il 24 aprile dopo il periodo di chiusura dovuta alle restrizioni Covid. L’impianto collega il Piazzale Lido di Stresa alla vetta della montagna che divide il Lago Maggiore da quello di Orta. Un tratto panoramico della durata di 20 minuti diviso in due tronconi.

Il Ministero delle Infrastrutture ha istituito una commissione ispettiva con il compito di «individuare le cause tecniche e organizzative» del disastro.