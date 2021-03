Idro: incidente con il trattore, muore mentre recupera del legname

(red.) Tragedia nella giornata di oggi, lunedì 15 marzo, a Crone di Idro, in alta Valsabbia, in provincia di Brescia. Un uomo stava viaggiando al volante del proprio trattore, per caricare della legna, quando ha avuto dei problemi per circostanze ancora da chiarire, ed è stato schiacciato dal veicolo. Inutile l’intervento dei sanitari, giunti sul posto insieme con i vigili del fuoco e il supporto del personale Saf (Speleo Alpino Fluviale). Per la vittima non c’è stato nulla da fare. Sul posto per i rilievi anche i carabinieri.