Angolo Terme, donna perde la vita cadendo sul Vareno

(red.) Una donna ha perso la vita nella tarda mattinata di questa domenica 31 gennaio precipitando in una scarpata mentre si trovava con alcuni compagni di escursione sul colle Vareno, sopra Angolo Terme.

Secondo le prime informazioni erano circa le 13,30 quando il gruppo di escursionisti, formato da quattro persone, stava percorrendo un sentiero situato sopra uno strapiombo. Purtroppo, per cause che verranno accertate dalle idagini, la donna ha perso l’equilibrio ed è caduta per alcune decine di metri.

La zona dell’incidente si trova in posizione isolata e impervia, difficile da raggiungere. Questo ha reso complicato l’arrivo dei soccorritori dopo che i compagni della vittima avevano lanciato l’allarme telefonando al 112.