Pensionato bresciano carbonizzato nel suo letto

(red.) Pensionato, 78 anni, viveva da solo nel suo appartamento al primo piano di una palazzina in via Vivaldi 34, una parallela di viale Bornata, zona Est di Brescia. Aveva l’assistenza diurna di un badante ed era praticamente immobilizzato nel letto. Questa mattina è stato trovato morto carbonizzato in casa: probabilmente, dopo le prime fiamme, per la sua invalidità non è riuscito a mettersi in salvo né a lanciare l’allarme.

I primi ad avvisare i soccorsi sono stati i vicini di casa che hanno sgenalato un forte odore di bruciato, notato fin dalle prime ore del mattino. I residenti e il badante del pensionato, non riuscendo a entrare nell’abitazione a causa del fumo che invadeva l’appartamento, hanno dovuto attendere l’arrivo dei pompieri. All’interno è stato trovato il corpo senza vita dell’anziano.

Sul posto i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, impegnati a ricostruire la dinamica della tragedia.