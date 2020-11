Iseo, perde la vita 91enne investita in via Roma

(red.) Una donna di 91 anni ha perso la vita nel tardo pomeriggio di questo venerdì dopo essere stata investita da un’automobile mentre stata attraversando la via Roma, a Iseo.

L’anziana, che procedeva con l’aiuto di un bastone, intorno alle 18 del pomeriggio è stata travolta all’altezza dell’incrocio tra via Roma e via Mirolte da un’automobile guidata da una donna.

Inutile l’intervento dei soccorritori che non hanno potuto fare altro che constatre il decesso della vittima. Era stato fatto arrivare anche l’elisoccorso ma l’eliambulanza è dovuta ripartire vuota. Sul posto gli agenti della Polizia Locale che sono impegnati nella ricostruzione della dinamica dell’incidente.