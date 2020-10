Polaveno, imprenditore muore cadendo nel vano del montacarichi

(red.) Tragedia nel pomeriggio di questo martedì 27 ottobre a Polaveno, all’interno di un capannone in via Industriale a San Giovanni, vecchia sede della fabbrica d’armi Olmi.

Giuseppe Olmi, 74 anni, titolare dell’azienda che da poco si è trasferita in un nuovo impianto, è morto dopo essere caduto nella tromba del montacarichi.

Il corpo senza vita dell’imprenditore è stato trovato dalla moglie e dal figlio che si trovavano con lui all’interno dello stabile. A un certo punto non l’hanno più visto, rintracciandolo poi esanime nel vano del montacarichi.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai mezzi ai soccorso, anche i carabinieri.