Capovalle, si ribalta il pick up: muoiono due anziani fratelli

(red.) Due anziani fratelli di Moerna di Valvestino hanno perso la vita tra la serata di venerdì e la mattina di sabato nel ribaltamento del loro pick up Nissan, avvenuto per cause sulle quali sono in corso accertamenti sulla strada per il Monte Stino, a Capovalle. Nell’auto finita fuori strada sono morti Adele e Angelo Viani, rispettivamente di 80 e di 73 anni.

Ad accorgersi dell’incidente è stato un ciclista che passava per caso in mountain bike e, verso le 16,30 di sabato, ha segnalato a un residente nella zona la presenza di un veicolo riverso su un fianco con le ruote all’aria nel bosco in fondo alla scarpata a fianco della rotabile. E’ stato solo dopo essersi avvicinati che i primi soccorritori hanno fatto la terribile scoperta.

All’interno, ormai privi di vita, hanno visto i corpi dei due fratelli. I due vivevano da soli e per questo nessuno aveva lanciato l’allarme. Al momento non è possibile sapere con certezza che cosa sia successo e neppure con precisione quando. Probabilmente i due anziani stavano tornando dalla cascina di loro proprietà sul Monte Stino, dove accudivano le mucche.