Garda: affonda la barca, annega pescatore 77enne

(red.) La loro barca ha inziato a fare acqua e in pochi minuti è affondata. Ha avuto conseguenze gravissime la disavvventura capitata questa mattina di martedì 15 settembre a due pescatori 77enni di origine mantovana che si trovavano sul basso lago di Garda al largo della località Porto Fornaci di Peschiera del Garda, in provincia di Verona. Uno di loro, M.F., proprietario del natante e residente nella provincia di Mantova, ha perso la vita.



L’imbarcazione usata dai due anziani per uscire a pesca ha avuto un problema grave: anche se i motivi dell’affondamento saranno chiariti dalle autorità preposte alle indagini, sembra che la vittima si sia sporta per disincagliare la lenza dal motore facendo imbarcare acqua.

I due si sono fatti prendere dal panico, sono finiti nel lago e la barca è affondata. Tenuto a galla dall’amico il più possibile, il 77enne che non sapeva nuotare ha però ingerito molta acqua.



I pescatori sono stati aiutati da un’altra imbarcazione e sono stati portati a riva, tuttavia uno di loro – proprietario della mezzo affondato – ha perso la vita per annegamento.

Sul posto si è portato il personale medico dall’ospedale di Peschiera e gli operatori del 118 sono intervenuti con l’eliambulanza, ma per il 77enne non c’è stato niente da fare. L’altro anziano era sotto shock. I sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno provveduto a recuperare il natante finito sul fondo del lago.