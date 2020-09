Toscolano Maderno, sub perde la vita durante l’apnea

(red.) Per recuperare il corpo è stato necessario scendere fino a 28 metri di profondità. Tragedia nel pomeriggio di questo sabato 12 settembre nella acque del Lago di Garda, in provincia di Brescia.

Il dramma si è consumato a Toscolano Maderno, dove un subacqueo esperto di immersione in apnea non è risalito durante un’esercitazione che stava svolgendo proprio sotto gli occhi della moglie e dei due figli, che hanno dovuto assistere impotenti al terribile episodio.

L’uomo, 41 anni, era attrezzato con muta e pinne, ma non aveva bombole di ossigeno essendo intenzionato a praticare un’immersione in apnea, la sua passione. Purtroppo, proprio questa passione gli è costata la vita.

Quando ha visto che il marito non riemergeva, la moglie ha lanciato l’allarme. I soccorritori sono stati impegnati per alcune ore nelle ricerche, scandagliando i fondali finché il corpo privo di vita non è stato recuperato a 28 metri di profondità.

Le autorità stanno indagando sulle cause della tragedia, cercando di ricostruire la dinamica dei fatti.